Werkstraf geëist tegen medewerker moskee voor aanbevelen vrouwenbesnijdenis

Tegen een medewerker van de As-Soennah-moskee in Den Haag is 120 uur werkstraf geëist. Het Openbaar Ministerie eist ook dat de man wordt veroordeeld tot een maand gevangenisstraf. De man van 32 zou vrouwenbesnijdenis hebben aanbevolen.

In 2018 ontdekten NRC Handelsblad en Nieuwsuur een filmpje op de website van de moskee. Daarin zegt de prediker in het Arabisch dat besnijdenis verplicht is voor mannen en wordt aanbevolen voor vrouwen. "De wijsheid hierachter is dat de penis wordt gereinigd van de onreinheden die zich op de voorhuid bevinden, en bij de vrouw worden haar lusten minder."

Femmes for Freedom

Vrouwenbesnijdenis is strafbaar in Nederland. Het OM verdenkt de man van opruiing en het aanzetten tot geweld tegen vrouwen.

Vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom bracht de zaak aan het rollen door als eerste aangifte te doen tegen de moskee. "Natuurlijk hoop ik op een veroordeling. Hij heeft immers geweld tegen vrouwen aangemoedigd door het te doceren", zei Shirin Musa van de organisatie tegen Omroep West.

Over twee weken doet de rechter uitspraak in de zaak.