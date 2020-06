Steeds meer protest in België tegen standbeelden Leopold II

In België zijn de afgelopen dagen op verschillende plaatsen standbeelden van oud-koning Leopold II beklad of vernield. Aanleiding zijn de protesten in de VS na de gewelddadige dood van George Floyd, in combinatie met de aankomende zestigste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo.

Leopold II was koning van 1865 tot 1909. Hij is in België omstreden vanwege zijn rol in de toenmalige Belgische kolonie Kongo-Vrijstaat in Centraal-Afrika. Hij voerde daar een zeer gewelddadig koloniaal bewind. In het wingewest, dat in persoonlijk bezit was van de Belgische koning, werd de zwarte bevolking tientallen jaren uitgebuit en gemarteld met miljoenen doden tot gevolg.

Afgehakte handen

Leopold II is zelf nooit in Congo geweest, maar profiteerde wel van de opbrengst van onder meer de rubberoogsten om in België grote bouwprojecten te kunnen financieren. De uitbuiting van de zwarte bevolking ging gepaard met gruwelijke straffen zoals het afhakken van handen, martelingen en onthoofdingen.

In verschillende Belgische steden staan standbeelden ter herinnering aan de voormalige koning. Die zijn de afgelopen dagen op meerdere plaatsen beklad en of vernield. Dat gebeurde onder meer in Brussel, Gent, Oostende, Ekeren, Halle, Hasselt en in het Afrikamuseum in Tervuren.

In Oostende werd jaren geleden ook al eens een hand afgehakt van het standbeeld van de koning. Toch denkt burgemeester Tommelen er niet aan om het omstreden beeld weg te halen. "Ik denk niet dat door het weghalen van standbeelden racisme verdwijnt. Ik denk dat wij ook duidelijk moeten zeggen dat Leopold II een heel belangrijke rol heeft gespeeld in onze stad en wij willen dat ook niet minimaliseren", zei hij tegen de VRT.

Eerder werd al een informatiebord geplaatst bij het standbeeld waarin de rol van de koning in de voormalige kolonie wordt uitgelegd en dat is volgens Tommelen genoeg.