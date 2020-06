Eerste versie van corona-dashboard openbaar

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een eerste versie van het 'dashboard' gepubliceerd, waarin verschillende gegevens over verspreiding van het coronavirus bijeen zijn gebracht. Het gaat onder meer om het aantal opnames op de intensive care, positieve testuitslagen en het aantal besmettelijke mensen.

Het kabinet hoopt door actuele gegevens ('indicatoren') te combineren een eventuele tweede golf van het virus sneller en preciezer op het spoor te komen en te bestrijden.

Alarmbellen

Het RIVM heeft voor een aantal van die indicatoren 'signaalwaarden' ontwikkeld. Die moeten werken als een soort alarmbellen.

Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat de vraag of moet worden ingegrepen nooit een automatisme is op basis van getallen. "Het zal altijd om een analyse van de cijfers vragen en een bestuurlijke weging. Als meerdere indicatoren boven de signaalwaarde komen, kan dat aanleiding zijn voor het kabinet om advies te vragen aan het Outbreak Management Team."

De gegevens zijn openbaar, dus de bevolking kan meekijken wat de stand van zaken is. Het nu verschenen dashboard is een proefversie, waarin nog niet alle gegevens zijn opgenomen. Het ministerie hoopt dat het systeem in de tweede helft van juni volledig functioneert.