Grapperhaus blijft zwijgen over wrevel met burgemeester Halsema

Minister Grapperhaus weigert in te gaan op kritiek van Kamerleden op het wrevelige app-gesprek met de Amsterdamse burgemeester Halsema over haar aanpak van de overvolle racismedemonstratie op de Dam, waar geen anderhalve meter afstand werd gehouden.

De letterlijke teksten zijn vandaag openbaar gemaakt en daaruit blijkt dat de twee maandagavond ruzieden over de vraag of er nu wel of geen ruggespraak was geweest over het besluit om niet in te grijpen.

Schuld

Op verzoek van PVV-leider Wilders is Grapperhaus donderdagavond bij het debat over de coronabestrijding aangeschoven. Wilders vindt dat uit de appgesprekken duidelijk is dat Halsema de schuld op anderen probeert te schuiven. "Ze probeert zich in te dekken." Wilders vindt dat de Amsterdamse burgemeester op moet stappen.

D66-Kamerlid Diertens spreekt over een "heel treurige conversatie" en Hiddema van Forum voor Democratie wil weten of de minister van Justitie en Veiligheid zich niet "bij de neus genomen voelt".

Hoekig

Maar Grapperhaus geeft geen krimp en zegt dat hij begrijpt dat een burgemeester contact met hem zoekt. "Er zijn burgemeesters die weleens bellen om iets tegen mij aan te houden. Dat is hun goed recht." Hij benadrukt dat het aan de gemeenteraad van Amsterdam is om een oordeel te geven. "Het is heel saai, maar zo hoort het in een democratie", aldus de minister. Hij zegt ook dat een gesprek in een lastige situatie "wel eens hoekig is."

Bekijk hier hoe Grapperhaus in het debat vragen van PVV-leider Wilders en SGP-voorman van der Staaij over de app-ruzie over de demonstratie in Amsterdam beantwoordt;