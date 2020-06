Stilteprotest voor opvang honderden vluchtelingenkinderen in Nederland

In Amsterdam mochten maximaal honderd demonstranten komen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het protest op de Dam zou zijn, maar vanochtend kreeg de organisatie een brief van burgemeester Halsema waarin stond dat het protest naar het Museumplein moest worden verhuisd. De organisatie had de honderd aanmeldingen per e-mail geregeld, dus kon er nog snel van plan worden veranderd.

De betogers, onder wie ook prominenten als Job Cohen, Dieuwertje Blok en Erik van Muiswinkel, stonden in drie grote cirkels op anderhalve meter afstand tussen 20.00 uur en 20.45 uur in stilte om te demonstreren tegen het Nederlandse beleid.

Athene vraagt al sinds eind vorig jaar aan andere EU-landen om 2500 kwetsbare vluchtelingenkinderen over te nemen uit de kampen daar. Nederland doet niet mee. Volgens het kabinet is het beter om in te zetten op structurele verbeteringen in Griekenland, dan steeds kinderen naar Nederland te halen. Griekenland krijgt van Nederland 3,5 tot 4 miljoen euro voor het opzetten van voogdij-instellingen.

"Een schijnoplossing", vinden de actievoerders. Naast de stille acties van vandaag is er ook een petitie om opnieuw de aandacht te vragen van het kabinet. Volgens de organisatie hebben inmiddels 118 gemeenten gezegd bereid te zijn kinderen op te vangen.