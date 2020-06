Deze Nederlandse films had Cannes willen laten zien

Nederlandse films en co-producties hadden moeten schitteren op de witte doeken bij de 73ste editie van het Cannes Film Festival dit jaar, maar het coronavirus gooide ook hier roet in het eten. De organisatie heeft nu bekendgemaakt welke films het festival had willen tonen. En daar zitten ook Nederlandse producties bij.

Zo is de korte film Marlon Brando van de Amsterdamse regisseur Vincent Tilanus geselecteerd voor de prestigieuze Semaine de la Critique-categorie, waar nieuw talent geëerd wordt. De film vertelt het verhaal van de 17-jarigen Cas en Naomi. Ze zijn allebei homoseksueel, doen eindexamen en zijn elke dag samen, maar hun toekomstplannen lijken hen uit elkaar te drijven.

De Nederlandse productie La última primavera (Last days of spring) van IJswater Films is geselecteerd voor Cannes ACID 2020, een categorie voor onafhankelijke films. Het verhaal gaat over een familie uit een sloppenwijk bij Madrid die moet vluchten omdat de wijk wordt gesloopt.

De Nederlandse co-producties Druk (Another Round) en Pleasure krijgen het 'Cannes 2020-label'. In totaal zijn er 56 films uit een recordaantal van 2067 aanmeldingen gekozen die zo'n keurmerk krijgen. Dat label zou de films moeten helpen om op te vallen bij bioscopen en plekken waar ondanks corona wel filmvoorstellingen kunnen worden gehouden.

Geen Palme d'Or

Het festival had oorspronkelijk moeten beginnen op 12 mei. Vanwege de coronabeperkingen werd het eerst uitgesteld en uiteindelijk afgelast. Dat betekent onder meer dat dit jaar geen Gouden Palm wordt uitgereikt, de belangrijkste prijs van het festival. De juryvoorzitter zou de Amerikaanse regisseur Spike Lee zijn geweest.