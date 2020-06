Opgepakte politieman Noord-Nederland had 1 kilo cocaïne in zijn auto

Een 30-jarige politiemedewerker van de eenheid Noord-Nederland die maandag werd aangehouden had 1 kilo cocaïne in zijn auto. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Ook is in de woning van de verdachte een grote hoeveelheid geld gevonden.

De man wordt verdacht van verschillende misdrijven, waaronder witwassen en het bezit van verdovende middelen, schrijft RTV Noord. Daarnaast is volgens de politie sprake van ernstig plichtsverzuim.

De medewerker is geschorst. Hij blijft nog zeker twee weken vastzitten.

De Telegraaf meldt op basis van politiebronnen dat het gaat om Abdel A. Hij zou een talentvol voetballer zijn die in 2016 met het nationale politie-elftal Europees kampioen werd.