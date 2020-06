Man opgepakt die zich voordeed als verpleegkundige in ziekenhuis Den Bosch

Een man die korte tijd als verpleger heeft gewerkt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is vorige maand opgepakt. Hij had geen medisch diploma.

Volgens het Openbaar Ministerie controleerde de verdachte patiënten zonder daar de benodigde kwalificaties voor te hebben. Ook diende hij mogelijk medicatie toe. Het OM onderzoekt nog of zijn handelen schadelijk is geweest voor patiënten. De man staat vandaag voor de rechter.

'We zijn geschokt door het bedrog'

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis verklaart op zijn website dat de man misbruik heeft gemaakt van de tijdelijk versoepelde eisen om in de zorg te werken vanwege het coronavirus. "Uit de toetsen leek het in eerste instantie alsof hij voldoende kennis en vaardigheden had om ingezet te worden als verpleegkundige. Hij had ook, naar eigen zeggen, een hiervoor passende opleiding afgerond."

Toen de man na herhaald aandringen geen diploma aanleverde en collega's signaleerden dat hij niet voldeed, is hij ontslagen. Ook deed het ziekenhuisbestuur aangifte. "We zijn geschokt door deze situatie en het bedrog in tijden waarin de continuïteit van de zorg meer dan ooit centraal staat."

Er zijn volgens het ziekenhuis geen signalen dat de verdachte schade heeft aangericht. Er loopt een intern onderzoek.

Diefstal

De man wordt ook verdacht van diefstal. Bij huiszoekingen in zijn woning in Bunnik en een garagebox in Den Bosch vond de politie verschillende soorten uniformen, medicijnen en medische apparatuur.

Het Openbaar Ministerie neemt de zaak hoog op. "Het gaat om zeer ernstige verdenkingen die grote risico's met zich meebrengen, in de eerste plaats voor de patiënten van het ziekenhuis. Ook in hun belang is er alle reden om deze zaak uitgebreid te onderzoeken en daar zijn wij nu mee bezig", zegt persofficier Janine Kramer tegen Omroep Brabant.