Lichaam gevonden in Scheveningen, mogelijk vermiste surfer

Bij het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen is een lichaam gevonden. Dat meldt de politie Den Haag op Twitter. Het is nog niet duidelijk of het om de vermiste surfer gaat.

Hulpdiensten zijn bezig het lichaam te bergen. Het gebied is afgesloten voor publiek. Identificatie van het lichaam moet uitwijzen of het om de surfer gaat die nog vermist is.

Vorige maand raakte een groep surfers bij Scheveningen in de problemen op het water. Vijf surfers kwamen om het leven. Het lichaam van een 23-jarige man uit Delft werd vooralsnog niet teruggevonden.

De slachtoffers kwamen uit Den Haag en Delft en waren ervaren surfers en life guards. Sommige van hen gaven trainingen vlak bij het Noordelijk Havenhoofd, waar het drama plaatsvond.