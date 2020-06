Protesten VS grotendeels vreedzaam verlopen

De protesten in de Verenigde Staten tegen politiegeweld en racisme zijn vannacht grotendeels vreedzaam verlopen. Op meerdere plekken werd de avondklok genegeerd, maar grote plunderingen en rellen bleven volgens de politie uit.

In New Orleans verliep het protest relatief minder rustig. Daar zette de politie traangas in tegen betogers die tegen de regels in een brug wilden oversteken.

De straten van Washington D.C. stroomden vol met betogers en voor het Witte Huis stonden duizenden mensen. Op meerdere plekken in de stad gingen demonstranten op de grond liggen, terwijl ze 'Ik krijg geen lucht' riepen. Dat waren de laatste woorden van George Floyd, voordat hij vorige week maandag omkwam door politiegeweld.

In New York en Atlanta besloot de politie tientallen mensen op te pakken, omdat ze zich uren na de avondklok nog op straat bevonden: