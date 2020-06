Ook op deze kanalen volg je de coronabriefing in de Tweede Kamer

Via onderstaande kanalen kan je de briefing in de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen in de bestrijding van het coronavirus volgen. In het eerste gedeelte komt RIVM directeur Jaap van Dissel aan het woord. In het tweede gedeelte informeren Caroline Beentjes, lid Raad van Bestuur Woonzorggroep Samen en lid van de Kerngroep Zorg, en Liane de Haan, directeur-bestuurder ANBO, de Kamerleden.