'Bereid je hond voor op alleen thuis zijn, kat vindt rust juist fijn'

Maar er komt langzaam een eind aan de eindeloze wandelingen. En dat baasjes straks weer veel op het werk zitten, kan voor een hond best moeilijk zijn. "De hond zal ons misschien missen. Sommige honden hebben verlatingsangst ontwikkeld. Dan kunnen ze gaan blaffen, slopen of poepen en plassen op rare plekken als uiting."

Om te voorkomen dat honden zich straks misdragen, is het raadzaam ze alvast voor te bereiden op de periode dat ze straks meer alleen zijn. "Moest je hond voorheen bijvoorbeeld in de bench als jij aan het werk was? Doe dat dan nu ook, ook al ben je thuis aan het werk. Zo kan 'ie alvast wennen", zegt hondentherapeut Carlian Brauchmann tegen Omroep Zeeland.

Niet te vaak uitlaten

Ook is het slim om je hond niet te vaak uit te laten, zegt Vinke. "Als je hem straks maximaal vier keer per dag kan uitlaten en dat tijdens de coronaperiode tien keer deed, dan moet je langzaam afbouwen. Anders valt je hond in een enorm gat."

Brauchmann heeft de afgelopen periode al verschillende honden gezien die niet meer alleen kunnen zijn. "Er was een geval van een hond die dwars door kozijnen heen probeerde te bijten, tot bloedens toe." Over het algemeen zijn die gedragsproblemen wel op te lossen.

Katten vinden het volgens gedragsbioloog Vinke juist vaak wel prettig om alleen te zijn. "Het kernterritorium van de meeste katten is het huis en soms de tuin. Daar willen ze stabiliteit hebben. Komen we thuis, dan zitten we allemaal in hun kernterritorium. Dat vinden de meeste katten niet fijn. Het is te druk en misschien kunnen ze wel niet aan een slaapje toekomen."