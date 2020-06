Minister Slob tegen geslaagden: 'Zelfs een pandemie heeft je niet gestopt'

Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel scholieren geslaagd en gezakt zijn. Die cijfers komen volgens minister Slob later. "Wat ik wel weet is dat heel veel leerlingen nu al weten dat ze geslaagd zijn. Dit is nu de officiële nationale dag dat zij de vlag uit kunnen doen."

Uit een rondvraag van NOS Stories onder bijna 1500 eindexamenkandidaten blijkt dat bijna driekwart al voor 4 juni wist of ze geslaagd of gezakt waren. Van hen is ruim 98 procent geslaagd.

Volgens minister Slob is het extra knap dat zij in deze tijd hun diploma hebben gehaald. Ze hoeven zich volgens hem dus geen zorgen te maken over de toekomst. "Dit is een volwaardig diploma dat ook toegang geeft tot al het vervolgonderwijs."

Voor de leerlingen die gezakt zijn, zijn er vanaf 4 juni zogenaamde 'resultaatverbeteringstoetsen'. Daarmee kunnen ze de resultaten van hun schoolexamens opkrikken. Ook leerlingen die al geslaagd zijn, kunnen dat doen.

Cijferlijst via de post, drive-through of helemaal niks

Hoe het landelijk moment voor geslaagden vandaag gevierd wordt, verschilt flink per school. Zo gaan op sommige scholen docenten langs bij hun leerlingen om cijferlijsten langs te brengen. Op andere plekken moeten scholieren naar school komen, maar er zijn ook scholen die vrijwel niks organiseren.

Nassreddin Taibi (18) kreeg vorige week zijn cijferlijst via de post. "Die moet ik ondertekenen en daarna terugsturen naar school." Hij baalt er van dat hij niet naar school kan om het samen met zijn klasgenoten te ondertekenen.

Ook Carmen van der Hoeven (16) baalt dat ze het jaar anders moet afsluiten dan voorgaande examenklassen. Ze mist de spanning van het verlossende telefoontje. "Dat je dan gebeld wordt door je mentor van: 'Carmen je bent geslaagd, ik ben trots op je'. En dat je dan echt gilt aan de telefoon."

Gênante speech van mentor

Uit de rondvraag van NOS Stories blijkt dat meer dan de helft van de diploma-uitreikingen dit jaar alsnog doorgaan. De meeste scholieren geven aan dat dit op een alternatieve manier gebeurt, maar hoe dat eruit gaat zien is op veel scholen nog niet duidelijk.

Sommige leerlingen zeggen dat de uitreiking kleinschaliger wordt aangepakt. Zo worden de diploma's in groepjes of per klas uitgereikt. Ook mogen leerlingen minder mensen meenemen naar de school.

Christiaan Schreuders (17) diploma-uitreiking staat gepland in juni. "Je wil toch graag dat eindfeest. Dat je mentor zegt: 'Je hebt het geflikt!'" Een van de dingen waar Christiaan erg naar uitkijkt is de speech van zijn mentor. "Hij kent mij heel goed. Ik had hem ook in de brugklas en sluit nu dus ook af bij hem. Hij weet alles van mijn hobby's, dus ik denk dat hij daar ook wel iets over gaat zeggen."

Voor de leerlingen zonder diploma-uitreiking - en die dus geen gênante speech van hun mentor krijgen - maakte NOS Stories De Sappige Speech Generator. Vertel daarin iets over je klasgenoot, neef, kind of zus en de generator maakt er een speech van: