Een op de vijf mijdt huisarts nog altijd vanwege corona

Een op de vijf patiënten die eigenlijk met klachten naar de huisarts zouden moeten, blijft nog altijd liever thuis. Mensen zijn bang om besmet te worden of denken dat de huisarts het te druk heeft en wachten daarom nog even af.

Dat blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie naar het opstarten van de zorg nu het hoogtepunt van de coronacrisis voorbij lijkt. 7400 deelnemers van een vast patiëntenpanel van de federatie werkten eraan mee. "Het voelt nog niet als spoed, ik wil de huisarts daarom niet belasten", zegt een van hen. "En ik ben tevens bang om daar iets op te lopen."

Telefoontjes

Volgens huisarts Jako Burgers van het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) onderstreept dit cijfer vooral dat de zorg weer behoorlijk op gang komt. "19 procent om precies te zijn die nog steeds niet naar de huisarts komt, dat betekent dus dat ruim 80 procent dat inmiddels wel doet. Bedenk wel: dat was op het hoogtepunt van de uitbraak zo'n 10 procent. Als ik naar mijn eigen praktijk kijk: mijn assistent heeft het zelfs weer even druk als voorheen met alle telefoontjes."

Burgers benadrukt dat er geen reden is om huisartsen te mijden; die hebben voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen. "Bellen is sowieso altijd een goed idee. Een groot deel van de hulpvragen kan ook helemaal telefonisch worden afgehandeld."

Nadelige gevolgen

In het onderzoek van de Patiëntenfederatie geeft 55 procent van de mensen in enige mate nadelige gevolgen van het uitstel van afspraken met de huisarts te ondervinden. Volgens Burgers is het nog te vroeg om te zeggen hoe groot die gevolgen op de langere duur zijn.