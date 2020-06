Rotterdams stadsnatuurreservaat 'per ongeluk' weggemaaid

Een stadsnatuurreservaat met wilde bloemen en planten bij het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam is vorige week weggemaaid. Op het kleine veld naast het museum kwamen veel verschillende soorten planten en dieren voor. Nu is het veld vrijwel leeg.

Directeur Kees Moeliker van het Natuurhistorisch Museum zegt tegen Rijnmond dat het een domper is: "Het veld was voor ons van grote waarde. We gaven er rondleidingen en mensen konden zelf in het tuintje lopen om te zien hoe de natuur werkt. Het enige wat we nu hebben, is een droog leeg grasveld."

Een enkel plantje heeft het volgens Moeliker overleefd, omdat dit toevallig onder een boom stond. "Er staat nog één wilde geranium. Voor de rest is alles weg." Sinds de oprichting van het stadsnatuurreservaat zijn er in totaal 156 soorten planten en dieren op het veld gesignaleerd, aldus de directeur.

Motormaaier

De directeur gaat niet uit van opzet, maar is wel geïrriteerd. "Dit heeft iemand gedaan die niet heeft nagedacht. Er staan aan twee kanten borden en paaltjes. Je moet je best doen om er met een motormaaier te komen. Dit is echt onnodig."

Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het maaien. Het museum zegt waarschijnlijk maatregelen te gaan nemen om kaalslag in de toekomst te voorkomen.

Het veld wordt normaal gesproken met een zeis gemaaid. Het kan maanden duren voor de begroeiing weer op peil is."Zeker gezien de huidige droogte is de timing vervelend", zegt Moeliker.