Jullie vragen over anti-racismeprotest VS: hoe kon het zo escaleren en wat doet Trump?

De betogingen in de Verenigde Staten waren gisteren minder gewelddadig dan voorgaande dagen, maar in omvang zijn ze nog altijd enorm. In alle 50 staten gaan mensen inmiddels de straat op tegen politiegeweld en (institutioneel) racisme. Correspondent Marieke de Vries beantwoordde jullie vragen over de situatie in een live Q&A. Een overzicht van de belangrijkste vragen:

Wat doet Trump aan de demonstraties?

In het begin was het gevoel dat hij alleen maar olie op het vuur gooide, zegt De Vries. "Trump zei: when the looting starts, the shooting starts. Dat werd al regelrechte bedreiging ervaren door de demonstranten."

"Waar hij het vooral niet over had was het racisme benoemen in de Amerikaanse samenleving. Hij heeft op geen enkel moment gezegd: ik begrijp jullie. Dat zorgt voor onbegrip bij de demonstranten."