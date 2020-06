Racismeprotest Rotterdam afgebroken, twee arrestaties bij opstootjes

Het protest tegen racisme in Rotterdam is door de gemeente voortijdig afgebroken, omdat betogers door de drukte geen 1,5 meter afstand konden houden. Volgens de politie zijn de meeste demonstranten rustig vertrokken, maar op sommige plekken greep de politie in. Twee mensen zijn aangehouden.

Uit protest tegen racisme en Amerikaans politiegeweld stonden duizenden mensen op en rond het Willemsplein, bij de Erasmusbrug. Ze droegen borden met teksten als "Black Lives Matter", "Genoeg=genoeg" en "Not just an American problem". Ook droeg een betoger een mondkapje met de tekst "We can't breathe".