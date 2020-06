Gewonde of verdwaalde zeehonden voortaan niet altijd meer opgevangen

Er is een landelijk akkoord gesloten over de opvang van zeehonden door het ministerie van LNV, een aantal noordelijke gemeenten en zeehondenorganisaties. Een zeehond mag voortaan alleen opgevangen worden als deze bijvoorbeeld gewond is geraakt door menselijk toedoen.

Het idee is om de zeehonden zo veel mogelijk met rust te laten. Eerder volgden dierenorganisaties verschillende protocollen, wat tot onenigheid leidde, schrijft Omrop Fryslân. Bovendien is de zeehondenpopulatie in Nederland stabiel.

24 uur observeren

Mogelijk zieke zeehonden of verdwaalde zeehondenpups worden vanaf nu 24 uur geobserveerd voordat besloten wordt of opvangen noodzakelijk is of niet. Zo krijgen de dieren kans om zelf te herstellen of hun moeder terug te vinden.

Daarnaast is in het nieuwe plan vastgelegd dat speciale zeehondenwachters worden opgeleid die beslissen of een dier wel of niet wordt opgevangen. Ook komt er een centraal meldpunt waar mensen naartoe kunnen bellen als ze denken dat een zeehond in de problemen is geraakt. In totaal trekken de ondertekenaars 1,2 miljoen euro uit voor de plannen.