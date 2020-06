Slachthuis van eigenaar die NVWA-dierenarts mishandelde failliet

Het omstreden slachthuis Abattoir in Drachten is failliet verklaard. Vorig jaar kwam de slachterij in opspraak nadat de eigenaar een dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) had mishandeld.

De 41-jarige eigenaar uit De Westereen sloeg de arts tijdens een controle tegen de grond. De vrouw wilde een koe met een abces onderzoeken en daar kregen ze ruzie over. Het slachtoffer liep onder meer een wond aan haar hoofd op.

De man kreeg van de rechtbank een werkstraf van honderd uur, waarvan vijftig voorwaardelijk. Ook trok de NVWA tijdelijk de vergunning voor het slachthuis in en moest de man 1200 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

Het slachthuis mocht in 2019 weer open. Nu is de zaak failliet verklaard, meldt Omrop Fryslân. Het is niet bekend waarom. Eerder kwam Abattoir Drachten al negatief in het nieuws omdat er zieke en kreupele koeien waren aangevoerd.