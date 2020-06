Zeven mannen opgepakt voor deelname aan 'Sesamstraat-kartel'

De politie heeft vorige week zeven mannen aangehouden die verdacht worden van deelname aan een internationale criminele organisatie. De bende zou op grote schaal drugs hebben binnengesmokkeld via Europese havens en grote hoeveelheden geld hebben witgewassen.

Het gaat om een 38-jarige man uit Sint Willebrord, een 46 jaar oude man uit Roosendaal, een man (65) uit Eindhoven, een man (35) uit Bergen op Zoom, een man (59) uit Berkel en Rodenrijs en een 58-jarige man uit Amsterdam. De zevende verdachte woont in Spanje, maar is afgelopen weekend aangehouden in Breda. Ze blijven in ieder geval twee weken vastzitten.

Sesamstraat-kartel

Het onderzoek naar de organisatie loopt al jaren. Rechercheurs stuitten in 2018 op informatie over de organisatie na een inbeslagname van administratie. De leden gebruikten namen uit de kinderserie Sesamstraat, daarom wordt de bende door de politie aangeduid als het 'Sesamstraat-kartel', schrijft Omroep Brabant.

Het onderzoek naar de bende leidde eind 2019 ook al tot enkele arrestaties. Toen doorzocht de recherche bedrijfspanden en woningen op twintig locaties in het hele land. Er werd onder meer beslag gelegd op administratie en twee panden.

Een van de verdachten werd toen ook al gearresteerd voor het bezit van ruim 50.000 xtc-pillen. Daar wordt hij ook nog afzonderlijk voor vervolgd. Bij een andere verdachte werden vijf valse identiteitsbewijzen gevonden, waaronder een vals diplomatiek paspoort.