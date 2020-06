Oprichter textielsupermarkt Zeeman overleden

De oprichter, grootaandeelhouder en oud-topman van textielsupermarktketen Zeeman is overleden. Jan Zeeman overleed gisteren op 78-jarige leeftijd, meldt een woordvoerder van de familie. De familie zal in besloten kring afscheid nemen.

Hij was de zoon van een marskramer, een textielhandelaar die langs de deuren ging. "Mijn vader verkocht met een van zijn zeven broers tijdens de crisisjaren lapjes en theedoeken en ze konden daar de huur niet eens mee betalen."

3,5 miljoen onderbroeken

Jan Zeeman opende in 1967 zijn eerste textielwinkel in Alphen aan den Rijn volgens de formule van goed textiel voor een lage prijs. Zeemans visie was eenvoudig: "Goede kleding en basistextiel hoeven niet duur te zijn."

"Onze onderbroek is qua gebruikswaarde net zo goed als een Schiesser-slip, maar die van mij kost 5,95 euro en die van Schiesser bijna twee tientjes", legde Zeeman ooit uit.

Het bleek een succesformule. Hij verkocht 3,5 miljoen onderbroeken per jaar.

'Textielsuper'

'Textielsupers' noemde hij zijn winkels. In 1980 werd Zeeman met de overname van 160 winkels van textielhandelaar Loek Brons in een klap de grootste. In de jaren 90 ging Zeeman de grens over en begon winkels in België en Duitsland. Bij zijn pensionering telde het textielsupermarktimperium 1250 winkels.

Suggesties dat Zeeman het met zijn goedkope kleding niet zo nauw nam met kinderarbeid en arbeidsomstandigheden in Azië wuifde hij weg. "We hebben met al onze toeleveringsbedrijven afspraken dat er geen gekke dingen mogen gebeuren, maar onze controles vinden natuurlijk niet 24 uur per dag plaats", zei hij. "Onze artikelen zijn ook zo goedkoop doordat we heel veel van hetzelfde inkopen. Al zouden wij een dubbeltje extra per T-shirt betalen biedt dat nog geen enkele garantie dat die dubbeltjes geïnvesteerd worden in betere werkomstandigheden."

V.O.Zee

In 1999 trok Jan Zeeman zich terug als topman en droeg de dagelijkse leiding van het familiebedrijf over. Hij bleef het textielimperium echter bestieren. Alle bedrijven zijn ondergebracht in de stichting Verenigde Ondernemingen Zeeman, afgekort tot V.O.Zee, een stille verwijzing naar de Hollandse VOC-tijd. Het achtkoppige bestuur bestond uit Jan Zeeman, zijn drie zonen en nog vier mensen van buitenaf. Tot 2014 was hij ook commissaris bij de Zeeman Groep.

In 1999 werd het winkelvastgoed verkocht en door het bedrijf terug gehuurd. Met het geld richtte Zeeman de investeringsmaatschappij Navitas op, die belegt in tal van Nederlandse bedrijven en instellingen zoals Beter Bed en BinckBank, en ouderenzorg en kinderopvang. Ook richtte hij vastgoedfonds Green op, eigenaar van onder meer winkelcentrum Eemland in Amersfoort.

Intussen heeft de Zeeman Groep bijna 1300 winkels in zeven Europese landen, waaronder Spanje en Frankrijk. De laatste jaren zijn meer dan 30 van de 500 Nederlandse textielsupers gesloten, terwijl er in Zuid-Europa juist winkelfilialen bijkwamen.