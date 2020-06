Zuckerberg verdedigt laten staan bericht Trump tegenover kritische medewerkers

In een vraag- en antwoordsessie met duizenden medewerkers heeft Facebook-topman Mark Zuckerberg het besluit verdedigd om niks te doen tegen een omstreden bericht van president Trump. Hij zei dat het de juiste keuze is om het te laten staan. De sessie met medewerkers was niet openbaar, maar onder meer The New York Times en techsite Recode hebben geluidsfragmenten in handen.

De president plaatste het bericht vorige week vrijdag op zowel Twitter als Facebook. In het bericht suggereert hij dat plunderaars in Minneapolis zullen worden neergeschoten, door de woorden te gebruiken "when the looting starts, the shooting starts". Hiermee gebruikte Trump dezelfde woorden als politiechef in Miami Walter Headley in 1967. Headley raakte meermaals in opspraak vanwege zijn gedrag tegen de zwarte gemeenschap, zei professor Clarence Lusane van de Howard University vorige week tegen nieuwszender NPR.

Twitter besloot het bericht te verbergen in de tijdlijn, maar niet te verwijderen. Volgens het bedrijf is het in het algemeen belang dat het bericht zichtbaar blijft. Facebook liet het ongemoeid.

'Medewerkers nemen ontslag'

Dat leidde de afgelopen dagen tot een storm van kritiek. Op vrijdag plaatste de topman een bericht op zijn Facebookpagina waarin hij aangaf een negatief gevoel te hebben gehad bij het bericht en ermee te hebben geworsteld. Dat hielp niet om de angel eruit te halen.

De bijeenkomst met medewerkers was oorspronkelijk voor morgen gepland, maar werd vanwege de onrust twee dagen naar voren gehaald. Meerdere medewerkers hebben volgens The New York Times vanwege Facebooks standpunt ontslag genomen. Ook waren er demonstraties voor het huis van Zuckerberg en het hoofdkantoor.

In de vraag- en antwoordsessie met zijn medewerkers vertelde Zuckerberg dat hij op vrijdag werd gebeld door Trump. "Ik heb dat moment gebruikt om hem te laten weten dat ik zijn bericht opruiend en schadelijk vond." Naar eigen zeggen heeft Zuckerberg ook de historische context van het bericht geanalyseerd. Die noemde hij "verontrustend". Desondanks schendt het bericht volgens hem niet de regels van zijn platform.

Open en eerlijke discussie

De topman werd door een medewerker gevraagd of bij de besluitvorming ook zwarte medewerkers betrokken waren geweest. Zuckerberg antwoordde dat alleen Maxine Williams, die zich bezighoudt met diversiteit, om haar mening is gevraagd. Een andere medewerker vroeg hem waarom "de slimste mensen in de wereld zijn gefocust op het verdraaien van ons beleid om te voorkomen dat we Trump tot onze vijand maken".

Een woordvoerder van Facebook zegt dat een open en eerlijke discussie altijd onderdeel is van Facebooks cultuur en dat de topman "dankbaar" is voor de feedback.

Overtuigen zinloos

De krant sprak met diverse (oud-)medewerkers van het bedrijf die zeiden dat het gesprek met Zuckerberg de interne frictie alleen maar vergrootte en het zinloos was om te proberen de topman op andere gedachten te brengen.

Volgens techsite Recode zei Zuckerberg wel dat het bedrijf overweegt om een label te plaatsen bij berichten van wereldleiders waarin wordt opgeroepen tot geweld, in plaats van niks te doen.