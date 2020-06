Nog veel vraagtekens over vakantie in Europa

Sunweb zegt dagelijks gebeld te worden door reizigers die vragen hebben. De reisorganisatie vermoedt dat het seizoen pas 1 juli echt van start gaat. "Er is een aantal landen dat nog geen Nederlanders toelaat. Griekenland heeft ons voorlopig nog niet op de lijst gezet. Turkije is nog niet duidelijk. Het is de kunst voor ons om de juiste informatie te verzamelen en door te geven aan onze reizigers", aldus Ten Brink.

Druk op luchthaven Schiphol was het vanochtend dan ook nog niet, zag NOS-verslaggever Marc Hamer. Een vlucht om 9.00 uur naar Rome, om 10.00 uur naar Venetië. Maar dat zijn veelal zakelijke vluchten en mensen die naar huis gaan.

Vliegtuigen uit mottenballen

De grootste partner van Sunweb in Nederland, is Transavia: "Die beginnen 4 juni weer te vliegen. En Easyjet wil vanaf 1 juli weer vliegen. Die zullen hun vliegtuigen uit de mottenballen halen en klaar zijn voor vertrek. Maar we hebben als sector echt wel twee weken nodig, om alle reizigers te informeren over de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen die er op locatie gelden", zegt Ten Brink.

Al met al komt de versoepeling dan ook eerder dan verwacht voor de reisorganisatie: "Een paar weken geleden dachten we nog dat we helemaal geen zomer zouden hebben en pas in het najaar reizen konden aanbieden. Dus dit is een meevaller." Wel een welkome meevaller: "We hebben al bijna drie maanden nul euro omzet. En dan zit je met 600 mensen toch troosteloos uit het raam te kijken. Dus dit is een enorme boost."