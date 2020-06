Verkoop van gebruikte auto's door ov-mijders in de lift

De verkoop van tweedehands auto's is na een scherpe terugval in het begin van de coronacrisis in mei teruggekomen op het oude niveau. Autobedrijven verkochten vorige maand 111.146 gebruikte auto's. Dat zijn er minder dan in mei 2019 (117.000), maar meer dan in de maand mei van eerdere jaren.

In april kreeg de verkoop van occasions wel een klap. Toen werden er zo'n 74.000 via deze kanalen verkocht, 26 procent minder dan in april 2019.

Ook de verkoop tussen particulieren, zonder dat er een garage aan te pas komt, is gestegen. Ruim 73.000 gebruikte auto's werden in mei op die manier verkocht, ruim 17 procent meer dan in mei vorig jaar.

Autootje gekocht

De gestegen verkoop heeft autohandelaar Lucas Greve in Emmeloord verrast. "In maart en april zaten we op 60 tot 70 procent van onze normale aantallen, maar mei was gewoon weer heel goed.

Particulieren kopen vooral goedkopere tweedehands auto's van 7000 euro tot 15.000 euro. "Het zijn mensen die vakantiegeld gekregen hebben, maar vooral mensen die nu liever tijdelijk in een goedkopere auto zitten dan in de trein of in de bus", zegt Greve. "Ik heb zelf ook kinderen die studeren en normaal met het ov gaan, maar ik heb voor mijn zoon ook even een autootje gekocht."

Reisgedrag

Autoscout24, een online platform voor het kopen en verkopen van auto's, ziet die stijging ook. "We hebben nog nooit zoveel aanvragen voor occasions naar dealers gestuurd als afgelopen maand", zegt directeur Rachel Gómez y Maseland. Een aanvraag houdt in dat iemand op de website aangeeft interesse te hebben in een auto en in contact wil komen met de dealer. "Het waren er bijna 100.000 in mei, 20 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar."

Zowel Bovag als Autoscout24 heeft onderzoek laten doen naar de vervoersplannen van consumenten de komende tijd. Daaruit blijkt dat meer mensen met de auto willen reizen in plaats van met het openbaar vervoer.

Ook uit eerdere onderzoeken van onder meer de ANWB en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid bleek dat mensen het openbaar vervoer mijden, en dat mogelijk ook voor langere tijd blijven doen. De NS houdt al rekening met een omzetverlies van 4,7 miljard euro tot 2025. Het spoorbedrijf verwacht veel minder passagiers te vervoeren als gevolg van de economische krimp, de toename van thuiswerken en de groei van alternatieven zoals de ebike.

Verkoop nieuwe auto's stagneert

De verkoop van nieuwe auto's blijft laag, bleek eerder deze week. In mei werden er 14.934 nieuwe auto's op kenteken gezet. Dat is 59 procent minder dan in mei vorig jaar. Ook in april was er een daling van meer dan 50 procent vergeleken met een jaar eerder.

De daling komt door uitval van de vraag, maar ook doordat er minder auto's worden geproduceerd. Veel fabrieken hebben tijdens de coronacrisis stilgelegen en hoewel de meeste fabrieken nu weer draaien, is het volgens de branche nog geheel onduidelijk of en hoe de markt zich de rest van het jaar herstelt.

Voor autohandelaar Greve lijkt een rampjaar afgewend. "Na een paar weken maart dacht ik: het wordt dit jaar helemaal niets, april ook niet, maar na mei ben ik weer helemaal enthousiast."