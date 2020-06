Paraglider verongelukt bij Didam

Bij Didam is vanavond een paraglider neergestort en overleden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend.

Getuigen belden direct 112 toen zij de paraglider zagen neerstorten in het buitengebied van de Gelderse plaats. Een traumahelikopter, meerdere ambulances, politie en brandweer werden opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten.

De plek van het ongeval is afgeschermd, meldt Omroep Gelderland. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.