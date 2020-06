'Covid-hubs' mogelijke oplossing voor een tweede golf

Om ruimte te creëren voor een eventuele nieuwe golf van covid-patienten stellen IC-artsen en - verpleegkundigen voor om regionale 'covid-hubs' op te zetten. Dat staat in een conceptplan om de IC-capaciteit structureel en flexibel op te schalen

Dat plan is geschreven door de beroepsverenigingen van IC-artsen en IC-verpleegkundigen, NVIC en V&VN. Zij en het Landelijk Netwerk Acute Zorg hebben van VWS de opdracht gekregen om met een voorstel te komen voor de uitbreiding van IC-capaciteit in de Nederlandse ziekenhuizen. In eerste instantie gaat dat om een opschaling naar 1700 bedden, daarna naar 3000 bedden.

Naast het tekort aan personeel is de huisvesting een probleem volgens de beroepsverenigingen. Sommige ziekenhuizen kunnen niet meer IC-bedden opzetten binnen hun eigen muren en bij een nieuwe golf moet de reguliere zorg niet compleet worden stopgezet zoals in de maanden maart en april het geval was.

In het plan worden verschillende oplossingen voorgedragen. Elk ziekenhuis kan extra IC-bedden creëren zoals in de afgelopen periode is gedaan. Een andere optie is regionale IC-centra opzetten.

'Mooi plan op papier'

In, wat zij noemen, een hub zou IC-zorg specifiek voor covid-patiënten worden geleverd. "De locatie van een hub is of kan afhankelijk zijn van een mogelijke brandhaard, bereikbaarheid IC-personeel en de geografische ligging in de regio," staat in het plan.

"Het zou handiger kunnen zijn om de IC-zorg te centreren", stelt Diederik Gommers, voorzitter van de IC-artsen. "Je kunt een noodhospitaal opzetten of een centrum creëren binnen een ziekenhuis. De eerste optie is minder aantrekkelijk omdat je daar geen personeel hebt."

Voor de tweede optie denkt Gommers aan de elf traumacentra in Nederland. "Ziekenhuizen met een traumacentrum zijn grote ziekenhuizen met fysiek veel ruimte. Op deze plekken kun je ook beter schuiven met personeel."

Maar de IC-arts wijst ook op de belemmeringen. "De IC-zorg kun je wel concentreren, maar wat doe je met de covid-patiënten op de gewone ziekenhuisafdelingen?" Op het hoogtepunt lagen er 1400 covid-patiënten op de IC's, maar op de verpleegafdelingen lagen zo'n 7000 mensen met corona.

"Op papier is het een mooi plan, maar er zitten nog wel haken en ogen aan. Het belangrijkste doel is dat we een nieuwe crisis kunnen opvangen zonder de non-covid zorg te belemmeren", zegt Gommers.

Buddy's voor verpleegkundigen

Om het personeelstekort te voorkomen zijn ook verschillende oplossingen bedacht, zoals het inzetten van ondersteunend personeel op de IC's en zogenaamde buddy's voor verpleegkundigen.

Ook kan personeel flexibel worden ingezet omdat het erop lijkt dat het coronavirus minder opspeelt in de warme maanden. Het IC-personeel zou bijvoorbeeld meer kunnen werken als het nodig is en meer vrij kunnen nemen als het kan.

1150 bedden niet genoeg

Nederland heeft normaal gesproken 1150 IC-bedden. Dat was niet genoeg tijdens de piek van coronabesmettingen in april. Daarom schreef minister De Jonge van Volksgezondheid vorige maand in een brief aan de Tweede Kamer dat ons land met het oog op het blijvende coronavirus behoefte heeft aan een uitbreiding naar 1700 IC-bedden.

Uit een peiling van de verpleegkundigenvereniging bleek dat de meeste IC-verpleegkundigen deze uitbreiding niet zien zitten. V&VN blijft bij het standpunt dat 1700 bedden op korte termijn onmogelijk is en benadrukt dat deelname aan dit plan niet betekent dat ze zich vastleggen aan de snelle opschaling. "Wij willen onderzoeken wat realistisch en haalbaar is, en op welke termijn. De resultaten van de peiling zijn voor ons leidend."

Eind juni komt er een definitief plan voor de IC-opschaling.