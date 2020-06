Enig lid 50Plus in Europees Parlement stapt over naar CDA, zijn derde partij

De fractie van 50Plus verdwijnt uit het Europees Parlement. Toine Manders, die vorig jaar voor de ouderenpartij werd verkozen, stapt over naar het CDA. Hij wil niks meer met 50Plus te maken hebben. "De partij heeft een dubbele politieke doodzonde begaan. Ruzie in het openbaar is al niet goed, maar ruzie in een tijd van corona wanneer de achterban van vijftigplussers je hard nodig heeft is een extra zonde."

Manders heeft de afgelopen tijd nagedacht over wat hij politiek moest doen. Alleen verder gaan was volgens hem geen optie. "Dan kan je niks bereiken. Bovendien lacht elke zaal waar je komt zich krom als je wordt geïntroduceerd als 'dit is de man die voor 50Plus werd verkozen'."

Sinds de ruzie bij 50Plus liep hij naar eigen zeggen met zijn ziel onder de arm. "Ik ben gaan kijken op welke manier ik het verkiezingsprogramma het beste kon uitvoeren. En dus heb ik links en rechts gesprekken gevoerd en ik heb de verkiezingsprogramma's van de andere partijen vergeleken met dat van 50Plus."

Speciaal ouderengezant

Dit weekend hakte hij de knoop door, nadat CDA-voorzitter Rutger Ploum hem vroeg om over te stappen. "Ik word speciaal ouderengezant voor het CDA. Dat betekent dat ik overal in Nederland met ouderen in gesprek ga over koopkracht, eenzaamheid en natuurlijk pensioenen. En het programma van het CDA komt bijna overeen met mijn verkiezingsprogramma."

Bij het CDA zijn ze tevreden met de overstap van Manders. Hij is al een jaar lid van de grote Europese christendemocratische fractie in het Europees Parlement, waar het CDA ook toe behoort. Esther de Lange is vicefractievoorzitter van die EVP: "We hebben hem leren kennen als iemand met wie we goed kunnen samenwerken."

Het is voor Manders zijn derde partij in het Europees Parlement. Eerder was hij lid voor de VVD (van 1999 tot 2014) en sinds de verkiezingen van 2019 dus voor 50Plus.

In het verleden zijn niet veel mensen in het Europees Parlement van partij veranderd. Toine Manders stapte zelf in 2013 over van de VVD, waar hij niet voor herkiesbaar was, naar 50Plus, maar werd daarna niet verkozen. In 2010 stapte Katinka Liotard uit de SP en begon voor zichzelf. En Els de Groen vertrok in 2005 uit de partij Europa Transparant om als onafhankelijk lid verder te gaan.