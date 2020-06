Black Lives Matter-demonstratie op Malieveld in Den Haag

De gemeente Den Haag heeft het Malieveld vanavond gereserveerd voor een demonstratie van de Black Lives Matter-beweging. De betoging zou eerst gehouden worden op de Koekamp, maar is na overleg vanochtend verplaatst naar "de grootst mogelijke locatie".

Daar kunnen deelnemers beter afstand tot elkaar bewaren en zich dus makkelijker houden aan de coronamaatregelen.

Aantal deelnemers onduidelijk

De gemeente nam het besluit na de beroering over een soortgelijke demonstratie tegen racisme en politiegeweld in de VS en Europa gisteren op de Dam in Amsterdam. Daar kwamen duizenden mensen op af, waardoor afstand houden tot elkaar niet meer mogelijk bleek. Het leidde tot felle kritiek op de Amsterdamse burgemeester Halsema.

Hoeveel mensen er vanavond op de betoging in Den Haag zullen afkomen, is onduidelijk. "Op de Facebookpagina hebben zich iets meer dan 500 mensen aangemeld, maar dat is niet een heel betrouwbare indicatie", zegt Levi Ommen, woordvoerder van Black Lives Matter in Den Haag. Ze verwacht dat deelnemers wel anderhalve meter afstand kunnen houden. "Het Malieveld is heel groot. En we hebben met de gemeente gesproken, die gaat ons helpen met het leveren van mondkapjes en linten."

Daarmee hoopt de organisatie de mensenstromen vanavond in goede banen te kunnen leiden. "Dat er gisteren in Amsterdam zo veel mensen op de been waren, zegt wel iets over hoe groot het probleem is", vindt Ommen. Ze ziet dat als een belangrijk signaal voor de politiek. "We zouden het moeten omdraaien. Niet: er zijn zo veel mensen naar de Dam gekomen ondanks het coronavirus, maar: ondanks dat het een risico was voor hun gezondheid, zijn zo veel mensen naar de Dam gekomen."

Ommen benadrukt dat veiligheid in Den Haag wel boven alles gaat. "Dan heb je het over gezondheid, maar we moeten ook rekening houden met bijvoorbeeld tegendemonstranten. Voor nu is het echt even afwachten en op het moment zelf kijken wat de beste beslissing is."

Looproutes

Daarover staat Black Live Matters in contact met de gemeente Den Haag. Onderling hebben zij al afgesproken dat er looproutes met eenrichtingsverkeer worden uitgezet voor het betreden en verlaten van het Malieveld.

Het is vanavond in eerste instantie ook aan de beweging om demonstranten te wijzen op bijvoorbeeld de anderhalvemeterregel en ook eventuele maatregelen te nemen als dat nodig blijkt. "In het uiterste geval zal de demonstratie door de organisatie zelf beëindigd moeten worden", schrijft de gemeente.