Drugs, jihadistische motieven en losgeld: ontvoering 13-jarige Belg 'net een film'

Waarom werd een jongen van 13 ontvoerd en 42 dagen vastgehouden? Die vraag houdt België bezig.

Op 20 april werd een tiener uit Genk, net over de grens bij Maastricht, 's nachts op gewelddadige wijze uit het huis van zijn ouders meegenomen door gemaskerde en gewapende mannen. 42 dagen later wordt de tiener een kilometer van zijn huis vrijgelaten en wandelt hij terug naar zijn ouderlijk huis.

"Het verhaal bevat alle elementen die het tot een spannende roman of film maken", zegt correspondent Sander van Hoorn. "Natuurlijk omdat het om ontvoering van een kind gaat en dan ook nog eens gepaard met veel geweld, een link naar drugs en verdachten uit het jihadistische milieu. Allemaal sappige details misschien, maar het feit blijft dat een 13-jarige jongen 42 dagen heeft vastgezeten."

Syriëronselaar

Zeven verdachten zijn aangehouden, meldt de VRT. Een van hen is een in België bekende Syriëronselaar Khalid Bouloudo, die in 2018 is veroordeeld voor het ronselen van jonge moslims om naar Syrië te gaan en in 2006 vijf jaar cel kreeg voor terrorisme. Een andere verdachte is vrijgelaten, onder strikte voorwaarden.

De aanhoudingen zijn het resultaat van een grootschalig politieonderzoek, waarbij meer dan honderd mensen betrokken waren. Ook politiediensten uit Nederland, Frankrijk, Duitsland en de VS hebben meegeholpen. Van Hoorn: "Zeker in het begin van het onderzoek werd er opgeschaald, het is gebruikelijk dat politiediensten net over de grens ingeschakeld worden. Ook omdat wel duidelijk is dat de jongen op verschillende plaatsen werd vastgehouden."

Opvallend is dat de zaak tot de vrijlating van de tiener, buiten de publiciteit werd gehouden. Belgische media zouden op de hoogte zijn geweest van de ontvoering, maar hielden het nieuws stil. "Alles in het belang van het kind", aldus Van Hoorn.

Motief voor ontvoering

Volgens het Belgische parket in Hasselt was de ontvoering goed voorbereid. De tiener werd op minstens drie verschillende plaatsen vastgehouden. De ontvoerders eisten losgeld: 5 miljoen euro. Maar het parket wil tegenover Belgische media niet bevestigen of dit bedrag klopt en of er ook daadwerkelijk losgeld is betaald. De VRT zegt te weten dat er in totaal ruim 330.000 euro is betaald.

De advocaat van de ouders zegt tegen de VRT dat de ontvoerders gedacht moeten hebben dat er bij de familie van de 13-jarige jongen veel geld te halen viel. De vader van de jongen zat ooit een gevangenisstraf uit van 15 jaar voor drugshandel. Zijn 'nonkel', zoals ze in België een oom noemen, zit nog altijd vast voor drugsgerelateerde criminaliteit.

8 miljoen euro

"Het gaat om een Koerdische familie die rijk zou zijn geworden door drugshandel. Via containers die aankwamen in de havens van Antwerpen en Rotterdam werd dit doorgevoerd naar Oost-Europa", legt Van Hoorn uit. "Maar je hoort nu meerdere verhalen, ook over het losgeld. De advocaat van de familie ontkent stellig dat er veel geld verdiend zou zijn met drugshandel. De ontvoerders baseerden zich volgens hem op krantenartikelen over de rechtszaken tegen de vader en oom van de familie, waar bedragen van 8 miljoen euro in genoemd worden."

De advocaat van de familie noemt de afgelopen periode "42 bange dagen". Maar de 13-jarige jongen maakt het naar omstandigheden goed. Hij krijgt psychische hulp.

De gijzeling is, de zaak-Marc Dutroux daargelaten, een van de langste in de Belgische geschiedenis. Vrijdag worden de verdachten voorgeleid.