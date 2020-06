Rotterdamse arrestantenkaarten uit de oorlogsjaren openbaar

Arrestantenkaarten van de Rotterdamse politie uit de jaren 1940-1944 zijn vanaf vandaag voor iedereen in te zien. Het is informatie over mensen die in de oorlog in de stad of plaatsen zoals Schiedam of Vlaardingen werden opgepakt.

Er staan persoonsgegevens op de kaarten, maar ook de reden van arrestatie. Volgens Louisa Balk van het Stadsarchief Rotterdam gaat het om criminelen als dieven of ontsnapte gevangenen. Maar er zijn ook kaarten over verzetsstrijders en opgepakte Joden, zegt ze tegen Rijnmond.

Ontsnapt uit Westerbork

Een van de kaarten gaat over David Fierlier. Hij is opgepakt omdat hij uit kamp Westerbork is ontsnapt. "Dat is heel bijzonder", vertelt Louisa Balk. "Het is maar weinig mensen gelukt om uit het doorgangskamp te ontsnappen." Op de kaart van Fierlier is een rode letter 'J' gestempeld, waarmee werd aangegeven dat de arrestant Joods was.

Fierlier werd teruggestuurd naar Westerbork. Hij kwam uiteindelijk terecht in Auschwitz. Balk heeft nog maar weinig informatie gevonden over wat er daar met hem is gebeurd. Wel kwam ze erachter dat hij vlak voor de bevrijding van het concentratiekamp naar Buchenwald is overgebracht.

Daar houdt het spoor op. Het is niet bekend hoe het Fierlier is vergaan. In het archief is zijn sterfdatum bepaald op 9 mei 1945 in Midden-Europa.

Geheimhouding

Er zijn alleen kaarten openbaar gemaakt van mensen wie vaststaat dat ze niet meer leven, of van wie dat op basis van hun geboortedatum mag worden aangenomen.

Balk vertelt dat deze persoonsgegevens tot nu toe geheim waren: "Maar na 75 jaar vervalt die geheimhouding, dus tot en met 1944 is het nu openbaar." De arrestantenkaarten uit 1945 worden in 2021 openbaar gemaakt.