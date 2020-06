EasyJet hervat op 1 juli vluchten vanaf Schiphol

EasyJet hervat op 1 juli zijn vluchten vanaf Schiphol. De Britse budgetvliegmaatschappij laat weten het vluchtschema deze zomer te willen uitbouwen tot 35 Europese bestemmingen, maar de frequentie waarmee gevlogen wordt ligt lager dan voor de coronastop. Dat heeft ermee te maken dat er nog steeds minder vraag is naar vluchten.

Passagiers en bemanning van EasyJet moeten mondkapjes dragen tijdens de vlucht, en de toestellen worden volgens strengere normen schoongemaakt en gedesinfecteerd, schrijft de prijsvechter in een persverklaring. Ook wordt er geen eten en drinken geserveerd op korte trajecten.

Minder vluchtroutes

Het is de bedoeling dat in juli de helft van het gebruikelijke aantal vluchtroutes binnen Europa wordt uitgevoerd; in augustus wil EasyJet dat aantal opvoeren naar driekwart van het oorspronkelijke schema.

Vanaf medio juni start de maatschappij al met binnenlandse vluchten in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Sinds eind maart staan de toestellen van EasyJet en de meeste andere luchtvaartmaatschappijen aan de grond vanwege de coronacrisis.