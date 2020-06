Honderdduizenden telefoontjes naar GGD-nummer voor coronatests

Het speciale telefoonnummer waarmee mensen met coronaklachten een testafspraak kunnen maken, is de eerste dag 323.000 keer gebeld. De toestroom op 0800-1202 was zo groot, dat de systemen overbelast raakten en mensen niemand te spreken kregen. Vlak na opening van de lijnen kwamen daarover al klachten.

Gisteren belde een kwart om andere redenen dan voor een afspraak. De koepelorganisatie van de GGD doet daarom een dringende oproep om alleen te bellen als iemand coronaklachten heeft, zoals neusverkoudheid, hoesten of verhoging.

Directeur Sjaak de Gouw: "Het is belangrijk dat mensen mét klachten snel bij één van de GGD'en terechtkunnen voor een test. Bovendien benadruk ik graag nogmaals dat deze test alleen laat zien of je op dit moment besmet bent, niet of je het virus al hebt gehad."

1100 meteen getest

Uiteindelijk hebben bijna 5500 mensen een afspraak gekregen voor een coronatest. Ruim 1100 van hen konden gisteren meteen terecht bij een van de tachtig teststraten die de GGD in het hele land heeft.

Zo gaat het afnemen van zo'n coronatest in zijn werk: