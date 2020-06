Vanaf vandaag kan iedereen bellen voor een coronatest: 0800-1202

Iedereen met milde klachten die mogelijk wijzen op een besmetting met het coronavirus, kan vanaf vandaag bellen met 0800-1202 om getest te worden. Het nummer is zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur en kost geen geld.

Het nummer is uitsluitend bedoeld voor mensen die corona-achtige klachten hebben, zoals verkoudheid, een loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging van temperatuur of plotseling verlies van reuk of smaak. "Alleen met deze klachten wordt een test afgenomen", zegt het ministerie van Volksgezondheid. "Zonder klachten heeft het geen zin een test af te nemen." Daarom wordt een aantal vragen gesteld over de klachten.

"Het gaat om een test om te kijken of je corona hebt", zegt Marijn Emans, projectleider van de GGD Noord-Limburg in het NOS Radio 1 Journaal. "Dus niet of je eerder corona hebt gehad. Het is echt om te kijken of je nu corona hebt, zodat we maatregelen kunnen treffen."

De beller wordt tijdens het telefoongesprek gevraagd naar zijn of haar burgerservicenummer. Vervolgens wordt een tijd en een plaats afgesproken, volgens het ministerie is het streven om de test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag. De GGD'en hebben tachtig 'teststraten' door het hele land opgetuigd om de tests te doen.

Binnen 48 uur wordt de geteste persoon gebeld, zowel bij een positieve als een negatieve uitslag. Als er sprake is van een besmetting, dan start de GGD een bron- en contactonderzoek. "Personen bij wie de besmetting wordt vastgesteld blijven vervolgens in isolatie en hun huisgenoten krijgen het dringende verzoek om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan", zegt het ministerie.

"In het hele land is bij de GGD'en opgeschaald naar een testcapaciteit van 30.000 per dag.