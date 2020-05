Inpakkunstenaar Christo overleden

Andere projecten van Christo waren onder meer The Umbrellas in 1991 in Japan en de VS, Floating Piers in 2016 in Italië en Mastaba vorig jaar in Londen.

Drijvend kunstwerk

In Noord-Italië bezochten in 2016 miljoenen mensen The Floating Piers: een watertapijt op het Iseomeer bij het dorpje Sulzano. Het kunstwerk van Christo trok toen zoveel bekijks dat het piepkleine dorp de stroom bezoekers niet aan kon. De autoriteiten voelden zich daarom genoodzaakt om het kunstwerk 's nachts te sluiten.

Christo's kunstwerk 'Floating Piers' zorgde voor extreme drukte: