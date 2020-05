OM neemt meer rijbewijzen in, snelheid nu groter probleem dan alcohol

"De boodschap om niet onder invloed te rijden, die nemen mensen wel ter harte", zegt Damen. "Dat snelheid zo gevaarlijk is, is blijkbaar onvoldoende bekend. Je raakt je rijbewijs niet zomaar kwijt. Dan moet je echt veel te hard gereden te hebben. En vooral dat is heel zorgelijk. Dat mensen ervoor kiezen om zo te hard te rijden."

100 kilometer per uur

Ook dit jaar lijken de cijfers door te zetten. En dat is volgens justitie opvallend in deze tijd van corona en thuiswerken. Een eenduidige verklaring voor de stijging is er niet, ook al ging de maximumsnelheid op de snelwegen in maart omlaag naar 100 kilometer per uur. "Maar rijbewijzen worden niet alleen op de snelweg ingenomen", zegt Damen. "Ook op wegen waar de maximumsnelheid 60 en 80 kilometer per uur is, en zelfs in de bebouwde kom."