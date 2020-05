Defensieminister Israël: excuses voor dood verstandelijk beperkte Palestijn

De Israëlische minister van Defensie heeft zijn excuses aangeboden voor de dood van een Palestijn met een verstandelijke beperking. De 32-jarige ongewapende man werd gisteren in de oude stad van Jeruzalem doodgeschoten door politieagenten.

"We bieden onze excuses aan voor dit incident", zei Benny Gantz, die behalve defensieminister ook plaatsvervangend premier is. "We delen het verdriet van de familie. Ik ben er zeker van dat dit snel wordt uitgezocht en dat er stappen volgen." Premier Netanyahu zei in de ministerraad niets over het schietincident.

Agenten dachten dat de 32-jarige Iyad Halak een wapen bij zich had. Toen hij een stopbevel negeerde, schoot de politie hem neer. Er werd uiteindelijk geen wapen gevonden.

Agent onder huisarrest

De betrokken agenten zijn ondervraagd, melden Israëlische media. Ze verklaarden dat ze dachten dat Halak een terrorist was. Een van de twee is onder huisarrest geplaatst. De advocaat die een van de agenten vertegenwoordigt, heeft de familie van Halak gecondoleerd in een radio-interview.

Volgens de nabestaanden was Halak gisteren op weg naar school toen hij werd neergeschoten. Hij volgde speciaal onderwijs in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. "Hij is in koelen bloede vermoord", zei zijn moeder.