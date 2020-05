Winkels open in christelijk Elburg, ondanks verbod

Zo'n twintig winkels in Elburg in Gelderland zijn vandaag tegen de regels in toch open. Een meerderheid van de gemeenteraad wilde de winkels op Eerste Pinksterdag dichthouden, maar de winkeliers zijn bang dat ze het zonder de koopzondag niet redden.

Elburg is een oud vestingstadje op de Veluwe. Het is een toeristische trekpleister. Een groot deel van de inwoners is gelovig. In de gemeenteraad hebben ChristenUnie, Algemeen Belang en SGP samen met het CDA een meerderheid.

ChristenUnie-fractievoorzitter Han Dickhof zei niks te voelen voor een koopzondag op Eerste Pinksterdag. "Wij hebben een duidelijk standpunt ingenomen in ons verkiezingsprogramma. Daar zijn wij op verkozen, en ik zie op dit moment geen reden om van ons standpunt af te wijken."

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Veel winkeliers begrijpen het standpunt wel, maar ze vroegen toch of er een uitzondering gemaakt kon worden. "Ik ben ook christen", zegt een winkelier. "Ik heb altijd gezegd dat ik mijn winkel niet op zondag open zal gooien, ook al ben ik voorstander van keuzevrijheid. Maar dit jaar is bijzonder, en ook ik wil graag in deze crisistijd mijn winkel op zondag openen. Daarom is het nu tijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid."

Een woordvoerder van de gemeente Elburg laat vandaag weten dat er waarschijnlijk niet gehandhaafd wordt in de winkelstraat. Wel wordt er dinsdag, als het gemeentekantoor weer open is, over gepraat. Het is onduidelijk wat er daarna gebeurt.

Volgens een verslaggever van Omroep Gelderland is het druk in Elburg. Veel winkels zijn gewoon open. Sommige panden blijven vandaag wel dicht.