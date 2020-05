Brand in Hoogeveen verwoest twee horecazaken

Afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Hoofdstraat in Hoogeveen. Twee horecabedrijven zijn daardoor verwoest.

Het vuur is via het dak van een grillroom overslagen naar een café, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Drenthe. "We houden andere panden er omheen nat. Het gevaar is nog niet geweken, maar de kans dat het vuur verder overslaat is klein", zegt de woordvoerder. In de naastgelegen tabakszaak is sprake van rookschade.

Rond half acht vanochtend werden muren van de panden alvast gesloopt om zo beter bij het vuur te kunnen komen. Het blussen zal nog enkele uren duren. De oorzaak van de brand is niet bekend.

In de omgeving van Hoogeveen is vanochtend een NL Alert afgegeven. In het bericht werd gewaarschuwd voor rookontwikkeling in Hoogeveen. "Blijf uit de rook, sluit ramen en deuren. Schakel ventilatie uit", klonk het. Later volgde het bericht dat het NL Alert werd ingetrokken.

Omliggende woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Een persoon is in een ambulance onderzocht.