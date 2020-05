Emotionele Musk na lancering SpaceX: eerste stap naar een beschaving op Mars

Achttien jaar werkte hij er naartoe. Elon Musk, oprichter van ruimtevaartbedrijf SpaceX, maakte het tot zijn persoonlijke doel om de mens vanaf Amerikaanse bodem de ruimte in te sturen. Na de succesvolle lancering zaterdag van een bemande Crew Dragon werd hij daarom "overmand door emoties".

"Het is eerlijk gezegd lastig om te praten", aldus Musk tegen journalisten enkele uren nadat NASA-astronauten Douglas Hurley (53) en Bob Behnken (49) naar de ruimte zijn gebracht om naar het internationale ruimtestation ISS te gaan.

"Ik heb achttien jaar naar dit doel toegewerkt, dus het is nogal moeilijk te geloven dat het is gebeurd", zei Musk. Musk spreekt de hoop uit dat dit de "eerste stap" is naar een "beschaving op Mars" en naar een "multiplanetair leven" met een basis op de maan.

Kijk de lancering hier terug: