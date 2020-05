Gelovigen kunnen straks weer naar de kerk, maar zingen mogen ze (nog) niet

Sommige gemeenten en parochies gaan meerdere vieringen per weekend organiseren, zodat toch zo veel mogelijk gelovigen naar de kerk kunnen komen. Dat kan bijvoorbeeld in de Sint Servaasbasiliek in Maastricht, waar elke zondag drie missen gepland staan. "Voor het aantal gelovigen dat normaal bij ons komt, is dat te weinig," zegt deken John Dautzenberg, "maar zo is het aanbod toch iets verruimd. En we zorgen voor voldoende tijd tussen de missen."

Proefdraaien

Dautzenberg heeft er het volste vertrouwen in dat de Sint Servaasbasiliek er klaar voor is. De afgelopen weken heeft zijn kerk al even kunnen 'proefdraaien' met het ontvangen van mensen.

Sinds halverwege maart staat namelijk de zogeheten 'noodkist' in de kerk, met daarin de relieken van de heilige Sint Servaas. Die kist staat normaal gesproken in de schatkamer van de basiliek en wordt alleen tevoorschijn gehaald als de wereld in nood is. Gelovigen kunnen sinds half maart, het moment dat de coronacrisis Nederland trof, bij de kist terecht voor een stil gebed. Daar is de afgelopen weken op zondagmiddag veelvuldig gebruik van gemaakt.