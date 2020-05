Trump stelt G7-top toch uit, wil Rusland erbij hebben

President Trump heeft gezegd dat hij de aankomende top van de G7 met enkele maanden uitstelt. Bij die bijeenkomst moeten dan volgens hem ook nieuwe landen worden uitgenodigd, bijvoorbeeld Rusland, Australië, Zuid-Korea en India.

De VS is de gastheer van de eerstvolgende top van grote industriële mogendheden. De bijeenkomst was aanvankelijk gepland op 10 juni, maar werd in maart afgelast vanwege de coronacrisis. Vorige week zei Trump echter dat hij de top toch wilde laten doorgaan, ergens eind juni. Het zou een krachtig signaal zijn op weg naar "normalisering".

Nu komt Trump daarvan terug. De samenstelling van de groep (behalve de VS ook Canada, Italië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Japan en de Europese Unie) is volgens hem achterhaald. "Ik heb niet het gevoel dat de G7 goed vertegenwoordigt wat er speelt in de wereld", zei hij tegen journalisten op de terugweg van zijn bezoek aan de lancering van de Crew Dragon.

Merkel had afgezegd

Een precieze nieuwe datum voor de G7-top heeft Trump naar eigen zeggen nog niet, maar hij denkt aan de tweede helft van september. Rond die tijd komt in New York ook de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijeen.

Het uitstel volgt op het nieuws dat de Duitse bondskanselier Merkel de uitnodiging voor een bijeenkomst eind juni had afgeslagen. Gisteren zei haar woordvoerder dat ze het vanwege de coronapandemie niet verstandig achtte om naar Washington te reizen.