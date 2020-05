Gewonden door schietincident in Rotterdam-Blijdorp

In de buurt van het Vroesenpark in Rotterdam-Blijdorp is een schietincident geweest. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis.

De politie heeft twee verdachten aangehouden. Een van hen probeerde nog te vluchten voor de politie. Hij kon worden gearresteerd nadat agenten waarschuwingsschoten hadden gelost.

Park ontruimd

Eerder op de avond had de Rotterdamse politie het Vroesenpark ontruimd. Het was er te druk en omwonenden hadden geklaagd over overlast.

In het park waren mensen aan het barbecuen en drinken en hier en daar ontstond een vechtpartij, zegt de politie tegen de regionale omroep Rijnmond. Volgens een verslaggever van de omroep werd er veel lachgas gebruikt en verkocht.

Met een geluidswagen verzocht de politie de aanwezigen het park te verlaten. Dat verliep volgens Rijnmond zonder problemen.