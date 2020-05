Astronauten weer aan boord Crew Dragon, weersverwachting onzeker

NASA-astronauten Doug Hurley en Bob Behnken zijn net als afgelopen woensdag aan boord van de Crew Dragon van het bedrijf SpaceX geklommen. De lancering van de raket die hen naar het ruimtestation ISS moet brengen, staat gepland voor 21.22 uur Nederlandse tijd, maar of die kan doorgaan is onduidelijk.

De weersverwachting is niet ideaal en deskundigen schatten de kans dat alles volgens plan kan verlopen op fiftyfifty. Woensdag werd de lancering vanaf het Kennedy Space Center in Florida iets meer dan een kwartier van tevoren afgeblazen.

Het moet de eerste bemande vlucht vanaf Amerikaanse bodem in bijna tien jaar worden. In 2011 kwam er een eind aan het Space Shuttle-programma. Sindsdien waren de Amerikanen voor de lancering van hun astronauten afhankelijk van de Russen.

Rond het lanceerplatform is het nu bewolkt en er is kans op onweer. Niet alleen het weer ter plaatse is van belang. Ook voor het weer in de gebieden waar de Crew Dragon doorheen gaat, geldt dat het bijvoorbeeld niet te hard mag waaien.