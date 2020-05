Striptekenaar Eric Schreurs, bedenker van 'Joop Klepzeiker', overleden

Striptekenaar Eric Schreurs is op 61-jarige leeftijd overleden aan hartfalen. Schreurs stond bij het grote publiek vooral bekend als bedenker en tekenaar van Joop Klepzeiker. Strips over deze antiheld verschenen in de jaren 80 en 90 in het tijdschrift Nieuwe Revu. In totaal publiceerde Schreurs negentien albums over Klepzeiker, de laatste kwam uit in 2003.

De Klepzeiker-strips stonden bekend om een veelheid aan details, grove humor en seksuele toespelingen. Schreurs boekte er veel succes mee: er gingen meer dan een miljoen exemplaren van de albums over de toonbank.

In 2002 won Schreurs de Stripschapprijs voor zijn gehele oeuvre. Die prijs is bedoeld voor een tekenaar of tekstschrijver "die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor het beeldverhaal in het algemeen en het Nederlandse beeldverhaal in het bijzonder".

Schreurs woonde in Leiden. Hij werd dood gevonden door zijn vader. Stripspeciaalzaken in Nederland en België spreken van een groot verlies.