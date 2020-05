Arrestaties bij demonstratie tegen coronabeleid Den Haag

De politie in Den Haag heeft demonstranten aangehouden bij betogingen tegen de coronamaatregelen van het kabinet. Dat gebeurde in de buurt van het centraal station.

Betogers weigerden uit elkaar te gaan. Ze bleven in groepen hangen bij het station. Een van de groepen werd ingesloten, de deelnemers werden gearresteerd. Het lijkt te gaan om enkele tientallen mensen. De politie maakt het exacte aantal opgepakte demonstranten later bekend.

De arrestanten moesten plaatsnemen in een bus. Voor ze instapten, kregen ze van agenten een mondkapje.

Afstand houden

Op meerdere plekken in de stad zijn demonstranten op de been, zoals het Malieveld, de aangrenzende Koekamp en Plein 1813. Per locatie mogen er maximaal dertig demonstranten zijn en ze moeten anderhalve meter afstand van elkaar houden.

De betogers demonstreren niet alleen tegen de lockdownmaatregelen, maar ook tegen 5G en tegen het kabinet als geheel.

Eerder op de dag werden al twee mannen aangehouden. Een van hen werd aangehouden door drie agenten in burger. Waarom dat gebeurde, wilde de politie niet zeggen. "Dat is een operationele vraag, daar doen we geen mededelingen over."