Coronacrisis raakt mensen zonder papieren hard: 'Sommigen geen geld voor eten'

Een deel van de 40.000 tot 75.000 mensen zonder papieren in Nederland zit door de coronacrisis in zulke financiële problemen, dat ze geen geld meer hebben om eten te kopen. Door corona werd werk, veelal als huishoudelijke hulp, afgezegd.

De zogeheten ongedocumenteerden zijn nu afhankelijk van liefdadigheidsorganisaties en hun eigen gemeenschap. Voor overheidssteun en de voedselbank zijn papieren nodig.

Volgens de FNV maken zo'n 220.000 huishoudens in Nederland gebruik van een huishoudelijke hulp zonder verblijfsvergunning. "Deze mensen zijn heel belangrijk voor de samenleving. Ze namen voor corona het werk thuis over, zoals schoonmaken of oppassen, zodat mensen naar hun werk konden", zegt Herrie Hoogenboom van FNV Migrant Domestic Workers. "En nu dat werk niet altijd doorgaat, hebben sommigen zelfs geen geld meer voor eten."

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt ongedocumenteerden, die soms ook als klussers of in het tuinonderhoud werken, niet te kunnen ondersteunen omdat overheidssteun bedoeld is voor mensen die belasting betalen.

Maatschappelijke rol

De Filipijnse schoonmaker Jack heeft de afgelopen twee maanden net overleefd: "Een deel van mijn werk is afgezegd, mijn spaargeld is op. Normaal stuurde ik ook nog geld naar mijn familie, dat kan al helemaal niet meer. En omdat ik geen bankrekening en dus geen pinpas kan hebben, was de maatregel 'alleen pinnen' voor mij heel vervelend."