Luidruchtige motoren verboden op bergwegen in Tirol

De Oostenrijkse deelstaat Tirol sluit een aantal bergwegen af voor motoren die een geluidsniveau van 95 decibel of meer produceren. De maatregel is bedoeld om de natuur, bewoners en toeristen te ontzien. Het rijverbod gaat al op 10 juni in en geldt ook voor motorrijders uit het buitenland.

Lawaaiige motoren zijn tot 31 oktober niet meer welkom op Alpenroutes als de Lechtalstrasse en de Hahntennjoch-Passstrasse. Daar wordt relatief veel opgetrokken en geremd. Vooral op weekenddagen, waarop volgens onderzoek tot 3300 motoren passeren, leidt dat tot geluidsoverlast.