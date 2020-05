Ruim 20.000 euro aan boetes in Limburg voor overtreden verbod sekswerk

In Limburg is voor meer dan 20.000 euro aan boetes uitgeschreven voor overtredingen van het verbod op sekswerk. Prostitutie is tot zeker 1 september verboden vanwege de coronamaatregelen. Toch werden er online nog veel diensten aangeboden.

Limburgse gemeenten hebben begin april de prostituees via de contactnummers verzocht om hun diensten niet meer aan te bieden. Toch was er daarna nog altijd sprake van een "aanzienlijk aanbod", schrijft het Openbaar Ministerie.

Mensenhandel en witwassen

Afgelopen maand is er meerdere malen gecontroleerd. In vrijwel alle gevallen ging het om sekswerkers die niet aan het werk waren in een bordeel, maar ergens anders.

Een van de thuiswerkplekken werd doorzocht omdat er mogelijk sprake was van mensenhandel. Verder werd bij een van de sekswerkers een bedrag van bijna 15.000 euro aangetroffen. Het geld is in beslag genomen. De persoon wordt verdacht van witwassen.

In totaal werden er meer dan vijftien boetes van 400 tot 4000 euro uitgedeeld, meldt het OM.