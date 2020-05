Gevel woning Rotterdam weggeblazen door explosie, twee gewonden

Bij een explosie in een huis in Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt. De gevel van de woning is eruit geblazen, de buitendeur hangt nog aan het balkon.

Rijnmond schrijft dat de bewoner van het huis met brandwonden naar het ziekenhuis is gebracht. Een buurman is medisch onderzocht omdat hij rook had ingeademd. Ook hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de brandweer is de explosie veroorzaakt door gas. "Gas is heftig", zegt een woordvoerder. "Het ontzet de hele woning en veroorzaakt drukgolven." Daardoor is de gevel van de woning weggeslagen. Omliggende appartementen zijn ontruimd en worden gecontroleerd.