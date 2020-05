Concert- en sportevenementen samen voor 'coronaproof'

Organisatoren van concerten, sportwedstrijden en andere evenementen slaan met locaties en toeleveranciers de handen ineen om evenementen straks coronaproof te organiseren.

"We willen heel graag met één mond met de overheid kunnen spreken over wat er straks wél kan", zegt Ahoy-directeur en woordvoerder van de nieuwe Alliantie van Evenementenbouwers Jolanda Jansen in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens Jansen staan de diverse organisatoren en locaties voor dezelfde problemen. "Of je nou in een stadion, bij een voetbalwedstrijd of concert staat, de dynamiek is hetzelfde." Dan gaat het bijvoorbeeld over de vraag hoe mensen zich veilig over een locatie kunnen bewegen.

Praten met ministeries

Bij de alliantie zitten onder meer Lowlands, de Johan Cruijff Arena, de Eredivisie, het Eurovisie Songfestival, Oerol en Formule 1. Ze zeggen half juni in gesprek te gaan met de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Justitie en Veiligheid.